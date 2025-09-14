Premi FIMI 2025: Successi della Musica Italiana in Festa

Nel fine settimana, si sono svolte due serate di premiazione per omaggiare gli album e i singoli più accolti del panorama musicale. Sono stati premiati gli Album certificati con Oro, Platino e Multiplatino e i Singoli Platino e Multiplatino, insieme agli eventi e tour certificati da SIAE che hanno superato le 100mila, 200mila e 300mila presenze.

Tra gli artisti premiati spiccano nomi celebri come Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Marco Mengoni e Giorgia, tra gli altri. La Pausini ha ricevuto il Premio Live World Tour e un Premio Speciale per una cifra record di 6 miliardi di streaming globali. Marco Mengoni è stato premiato con il Live diamante, mentre Eros Ramazzotti ha ottenuto il Premio Speciale EarOne AirPlay.

Olly ha vinto il Premio Live Platino e quattro premi platino per i suoi singoli e album. Anche Ligabue ha ricevuto riconoscimenti speciali, così come Il Volo e Max Pezzali. I Pinguini Tattici Nucleari hanno collezionato diversi premi, inclusi quelli per il loro album “Hello World”.

Tananai ha trionfato con il Live oro e un Premio Speciale come artista italiano più ascoltato. Rose Villain è stata premiata per l’album “Radio Vega”, mentre Guè ha ricevuto un riconoscimento per “Tropico del Capricorno”. Altri artisti come Fedez, Gaia e Achille Lauro hanno accumulato premi per i loro singoli e album, con Lauro che ha ricevuto anche un riconoscimento per il suo successo come artista più giovane a ottenere il disco di diamante.

La celebrazione ha evidenziato i risultati straordinari raggiunti dai musicisti, sottolineando l’importanza del panorama musicale contemporaneo.