Power Hits Estate 2021: tutti i vincitori e i cantanti premiati nella serata organizzata da RTL 102.5.

L’Arena di Verona è stata illuminata nella serata del 31 agosto da Power Hits Estate 2021, lo show di RTL 102.5 che, di fatto, conclude la stagione dei tormentoni estivi premiando i brani che maggiormente ci hanno emozionato nel corso dei mesi più caldi. Lo spettacolo è andato in scena davanti a 6mila persone e a milioni di altri spettatori collegati in tv e streaming. E alla fine a conquistare il premio di tormentone dell’anno 2021 è stato Marco Mengoni. Andiamo a scoprire tutti i premiati e i momenti più importanti della serata.

Marco Mengoni

Power Hits Estate 2021: i vincitori

Marco Mengoni è riuscito a conquistare il premio Power Hits Estate 2021 grazie al suo singolo Ma stasera, quello che ha di fatto segnato il suo ritorno. Con questo premio succede a Francesco Gabbani, che nel 2016 aveva vinto con Tra le granite e le granate, e ai Boomdabash, vincitori nel 2018, 2019 e 2020 rispettivamente con Non ti dico no (con Loredana Bertè), Mambo salentino e Karaoke (con Alessandra Amoroso).

Non solo Mengoni. Nel corso della serata sono però stati assegnati altri importanti premi. Di seguito l’elenco completo:

Premio Siae a Musica leggerissima di Colapesce e Dimartino

Premio Fimi a Mille di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti

Premio Pmi a We Could Be Dancing di Bob Sinclar e Molly Hammar

Premo Power Hitstory ai Duran Duran, Carmen Consoli e Ornella Vanoni

Premio Power Hits Top Album a Famoso di Sfera Ebbasta

Premio Power Hits Platino a Ligabue

Di seguito il video di Ma stasera:

I momenti migliori del Power Hits Estate 2021

Tra i momenti top della serata estiva all’Arena di Verona, ovviamente, mattatore è stato proprio Marco Mengoni, che ha fatto ballare tutti i presenti e i suoi fan da casa. Ma grandi emozioni hanno regalato anche Annalisa e Federico Rossi, acclamati dal pubblico per il loro duetto, oltre a Sangiovanni, la vera nuova star della nostra musica. E poi ancora energia al massimo per i Boomdabash, che quest’anno non sono però riusciti a vincere, e per Emma e Loredana Bertè, insieme nel brano Che sogno incredibile.