Premi e Innovazione nel Turismo Sostenibile in Italia

Il 27 settembre si è svolta a Palermo la seconda edizione dell’“Excellence Award to Hospitality and Hotel Professionals 2025”, organizzata dall’Accademia degli Studi Turistici Manageriali, presieduta da Giuseppe Riticella, in occasione della Giornata Mondiale del Turismo. L’evento ha ricevuto il patrocinio dell’Assessorato al Turismo della Regione Sicilia e del Comune di Palermo.

Nella Sala Normanni dell’Astoria Palace Hotel, sono stati premiati dodici “Ambasciatori del Turismo” e quattro “Capitani dell’Hôtellerie italiana d’Eccellenza”, un nuovo riconoscimento creato dall’Accademia. Riticella ha sottolineato l’importanza di un modello di sviluppo turistico sostenibile, mirato a migliorare le condizioni di lavoro nel settore e promuovere investimenti nella formazione professionale. Le strutture ricettive devono affrontare la sfida di offrire esperienze autentiche e diversificate, rispondendo alle nuove esigenze di viaggiatori attenti a sostenibilità e benessere.

La mancanza di personale qualificato è una delle principali problematiche del settore turistico in Italia. Tommaso Cerciello, presidente della Confederazione PMI Italia, ha evidenziato come le aziende turistiche abbiano subito maggiormente la crisi pandemica e ora affrontino una crescente domanda di professionalità. La confederazione forma anche personale straniero per soddisfare le esigenze delle imprese italiane, offrendo contratti flessibili, soprattutto per il lavoro stagionale, sempre nel rispetto dei diritti dei lavoratori.

L’evento ha visto interventi di vari esperti del settore, tra cui Rosa Di Stefano della Federalberghi Palermo e Gilberto Marchese Ragona dell’Assessorato ai Beni Culturali. Tra i premiati come “Ambasciatori del Turismo 2025” figurano nome di spicco come Mario Di Cristina e Rita Cedrini. Anche i “Capitani dell’Hôtellerie italiana d’Eccellenza” sono stati celebrati per la loro visione e innovazione.