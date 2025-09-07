Franco Maresco, nel suo film “Un film fatto per Bene”, esprime la convinzione che oggi un film non possa essere negato a nessuno, sottolineando come la sua opera, priva di mafia e senza riferimenti scontati, non sia stata compresa dai giurati al Lido. Un anonimo intellettuale commenta il verdetto del festival sottolineando che anche un premio oggi viene assegnato facilmente. Sebbene il Leone d’Oro sia stato giustamente conferito a “Father, mother, sister, brother” di Jim Jarmusch, che torna a una semplicità formale sorprendente, altri film sono stati trascurati.

Il festival ha mostrato un insieme di premi deboli e poco significativi. Decisioni giurate, guidate da Alexander Payne, possono elevare opere mediocri, generando confusione e disorientamento. Films come “Bugonia” di Yorgos Lanthimos e “A house of dynamite” di Kathryn Bigelow sono stati poco considerati, nonostante il loro valore artistico.

La situazione ricorda una scena di “Caro diario” con Nanni Moretti, dove un critico esalta un film controverso. Oggi, film come “Henry pioggia di sangue” o “Bugonia” rappresentano una necessità nel panorama cinematografico, in un contesto ricco di produzioni poco significative.

“Voice of Hind Rajab”, che ha ricevuto il Gran premio della giuria, rischia di essere dimenticato a causa della sua tematica attuale e politica. Infine, la questione del suo contenuto delicato è accesa, mentre il Palmares ha evidenziato una lettura limitata e maldestra delle opere, dimostrando una certa fragilità nel riconoscere il valore del cinema contemporaneo.