Premi BetterWithPets per aiutare persone fragili

Il premio BetterWithPets di Purina è stato assegnato a tre organizzazioni che si impegnano nell’assistenza a persone con fragilità grazie alla forza della relazione uomo-pet. Il premio, promosso a livello internazionale da Purina, assegna ogni anno dei riconoscimenti ad organizzazioni impegnate a migliorare la salute e il benessere delle persone in stato di vulnerabilità attraverso il potere generato dal legame con gli animali.

I riconoscimenti per l’edizione di questa stagione sono andati a tre progetti selezionati da una giuria internazionale tra i 150 per cui è stata presentata la candidatura, provenienti da 15 diversi Paesi. Le tre organizzazioni premiate sono la britannica Wag & Company North East Friendship Dogs, l’ucraina 100% Life e la francese Acadia.

La britannica Wag & Company North East Friendship Dogs promuove visite a domicilio ad anziani amanti dei cani che vivono soli e non hanno molte relazioni sociali. L’ucraina 100% Life fornisce servizi medici umanitari salvavita e promuove interventi di terapia assistita con gli animali. La francese Acadia si occupa della formazione di cani da assistenza per giovani diabetici insulino-dipendenti, che sono in grado di riconoscere tempestivamente episodi di ipo e di iperglicemia nei soggetti assistiti.

I finanziamenti del premio sono distribuiti su un periodo di due anni e sono finalizzati a supportare la crescita dell’attività di gruppi, enti e onlus beneficiari. Il premio fa parte dei “commitments” di Purina Europa in vista della scadenza simbolo del 2030, indicata in vari ambiti come una pietra miliare per l’attuazione di politiche di sostenibilità e a cui sono legati anche gli obiettivi globali di sviluppo sostenibile, nell’ambito della salute e del benessere delle persone.