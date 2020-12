Si è conclusa la XV edizione del Premio Asi Sport&Cultura – gli Oscar dello Sport Italiano. Un’edizione via web – sui canali Asi e sul sito di Adnkronos – quella 2020, lontana, vista l’emergenza Coronavirus, dagli schemi consolidati in presenza all’interno del Salone d’Onore del Foro Italico. A presentare l’evento il giornalista Jacopo Volpi, che ha raccontato la storia della manifestazione, le 5 sezioni del premio e, insieme al Presidente di Asi (Associazioni Sportive e Sociali Italiane), Senatore Claudio Barbaro, ripercorso la storia dell’ente che, nato nel 1994, conta oggi un milione e 200mila associati. Un’edizione, patrocinata, tra gli altri, dal Coni e dal Credito Sportivo, che ha voluto raccontare le storie difficili che l’Italia ha passato e sta passando, storie di uomini che durante il Covid-19 hanno dato un contributo importante, decisivo, in alcuni casi vitale.

Fonte