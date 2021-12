Alphaomega trionfa ai Best Event Awards 2021 (Bea), il festival italiano dedicato agli eventi e alla live communication organizzato da Adc Group. L’agenzia di comunicazione integrata con sedi a Roma e a Milano ha fatto il pieno di riconoscimenti, conquistando ben quattro premi per i progetti realizzati nell’ultimo anno solare. Un successo che conferma Alphaomega tra le realtà italiane leader nel settore degli eventi e della comunicazione a 360 gradi, e che da vent’anni realizza progetti in tutto il mondo per decine di istituzioni e aziende.

Nel corso dei Bea 2021, Alphaomega è stata premiata con il primo posto nella categoria “Brand Activation” per l’evento “Casa Azzurri”, realizzato insieme alla Federazione Italiana Giuoco Calcio in occasione di Euro2020. Per lo stesso evento, Alphaomega ha conquistato anche la menzione speciale nella categoria “Best Effectiveness”. Secondo posto nella categoria “Meeting, Convention & Incentive” per il progetto “Più forti di prima” realizzato per Generali Italia: un vero e proprio format televisivo che in epoca Covid ha trasformato in digitale il consueto roadshow in presenza della più grande compagnia di assicurazioni italiana.

Alphaomega ha conquistato, infine, il terzo posto, nella categoria “B2l”, con il progetto #Posteitaliani, un’operazione cross-media, ideata e prodotta insieme a Poste Italiane, per unire sponsorizzazione, comunicazione interna e comunicazione esterna, coinvolgendo come testimonial i dipendenti dell’azienda.

“I riconoscimenti ottenuti in questo 2021 hanno per noi un sapore speciale. E’ stato un anno particolarmente difficile per tutti, a maggior ragione per noi che lavoriamo in un settore come quello degli eventi che a causa della pandemia ha dovuto cambiare e adattarsi più di altri”, afferma Enrico Conforti, socio fondatore di Alphaomega, che aggiunge: “Ci siamo dovuti reinventare, sia il nostro modo di lavorare sia gli eventi e i nostri progetti. Molte volte abbiamo provato a trasportare nel nuovo mondo del digitale quelle emozioni che prima trasmettevamo con gli eventi dal vivo. Altre volte invece, come ad esempio con Casa Azzurri, realizzata in un momento di riapertura e di speranza, abbiamo provato a restituire alle persone quelle emozioni per troppo tempo negate dalle chiusure”.

“Questi premi ci spingono a proseguire sulla strada che abbiamo intrapreso, con l’obiettivo di incrementare il livello di qualità e completezza dei servizi e dei prodotti che offriamo, per garantire ai nostri clienti una risposta globale in tutti i settori della comunicazione”, conclude Conforti.