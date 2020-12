Sono stati ufficializzati i premi alla carriera alla cerimonia dei Grammy Award 2021: riconoscimento per i Talking Heads e Grandmaster Flash and the Furious Five.

Sono stati annunciati dalla Recording Academy i vincitori dei premi alla carriera in occasione dei Grammy Award 2021. Riconoscimenti che vanno ad aggiungersi alle carriere già prestigiose di alcuni dei nomi che hanno fatto la storia della musica americana (e mondiale). Quest’anno tra i premiati ci sono i Talking Heads, la leggendaria band di David Byrne, e anche un mostro sacro del mondo hip hop, Grandmaster Flash.

Grammy 2021: premi alla carriera

I Lifetime Achievement Award sono stati assegnati a Grandmaster Flash and The Furious Five, tra i pilastri nella storia dell’hip hop, il percussionista e bandleader Lionel Hampton, Marilyn Horne (famosa cantante d’opera), al duo Salt-n-Pepa, alla star latina Selena e ai Talking Heads di David Byrne. Uno straordinario riconoscimento per la band newyorkese di Byrne, che ha scritto pagine importanti per la musica rock e dintorni a cavallo tra anni Settanta e Ottanta.

concerto

Non solo Byrne. Premi speciali sono stati assegnati anche a Ed Cherney, Benny Golson, e Kenny Edmonds (Trustees Award per loro), mentre il Techincal Award sarà consegnato a Daniel weiss. Non sono ancora stati resi noti invece i dettagli circa la cerimonia di premiazione in questo difficile periodo di pandemia.

Premi speciali ai Grammy 2021

Nel presentare queste ulteriori assegnazioni nella prossima cerimonia dei Grammy, il presidente ad interim della Recording Academy, Harvey Mason jr., ha dichiarato: “I premi speciali ci offrono la possibilità di premiare l’influenza che gli artisti hanno avuto sulla comunità musicale a prescindere dal genrre. Come artista e amante della musica, sono grato di poter guardare indietro alle nostre influenze e osservarne l’impatto. In un anno in cui la musica ci ha aiutati a tenerci uniti, non vedo l’ora di onorare questo gruppo di icone musicali“.

Di seguito il video di Once in a Lifetime: