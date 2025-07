Preliminari Champions: Malmö punta alla vittoria in Georgia

Dopo la spettacolare finale di Champions League tra PSG e Inter, vinta dai francesi con un netto 5-0, il palcoscenico europeo torna ad accendersi. Domani avranno inizio i preliminari della prestigiosa competizione, dando il via a una nuova stagione di emozioni calcistiche.

Tra le squadre che cercano di conquistare un posto nella fase a gironi c’è il Malmö, che in questo periodo ha mostrato prestazioni altalenanti nel campionato svedese. Recentemente, la formazione non ha saputo andare oltre il pareggio contro il Mjallby e il Gais, situati rispettivamente al primo e al sesto posto della classifica.

Il Malmö inizierà il suo percorso in Champions con un match in trasferta contro l’Iberia 1999, che attualmente guida il campionato georgiano con 13 vittorie e 5 pareggi, ma affronta un momento difficile dopo due sconfitte consecutive nelle semifinali e nella finale per il terzo posto della Supercoppa di Georgia. Sebbene il Malmö non sia affatto certo di ottenere una vittoria facile, l’avversario sembra alla sua portata.

Per questa partita, le quote suggeriscono che la vittoria del Malmö sia probabile, con il segno 2 quotato a 1.50 da diverse agenzie. Tuttavia, anche l’Under 2,5 gol viene considerato un’opzione valida, con quote che variano attorno a 1.68. Le aspettative sono quindi per un incontro equilibrato, dove entrambi i team faranno di tutto per primeggiare e avvicinarsi al sogno di partecipare alla fase a gironi della Champions.