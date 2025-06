Prelievo di Specie Rinselvatichite: Fondi per i Comuni del Lazio

La Regione Lazio ha destinato un finanziamento di 600.000 euro ai Comuni per gestire specie domestiche che si sono inselvatichite. Questa iniziativa, proposta dall’assessore Giancarlo Righini, prevede l’attuazione di attività di contenimento senza considerarle come esercizio venatorio, consentendo interventi anche in aree protette e urbane.

L’avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale specifica che il prelievo è mirato a garantire la sicurezza pubblica e a riequilibrare l’ecosistema. Le specie interessate, principalmente ungulati domestici come bovini, equini e caprini, possono causare danni alle coltivazioni e rappresentano un rischio per la biodiversità e la salute pubblica.

Gli interventi includeranno cattura e abbattimento, con metodi variabili come l’uso di reti, trappole o teleanestesia. Le spese sostenute dai Comuni per tali operazioni saranno rimborsate, comprese le costi di smaltimento delle carcasse.

Inoltre, i Comuni avranno la facoltà di cedere le carni degli animali catturati a enti no-profit o venderle. Tuttavia, l’avviso non contempla misure alternative che non comportino l’abbattimento. Questa decisione potrebbe suscitare critiche da parte delle associazioni per la tutela degli animali.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.lastampa.it