Il professore Fabrizio Pregliasco, virologo e consulente tecnico-scientifico del Pio Albergo Trivulzio, è “favorevole” alla proposta del governatore lombardo Attilio Fontana di consentire di spostamenti tra Comuni diversi nei giorni di Natale, Santo Stefano e il primo gennaio. “Non è facile venire incontro alle esigenze di tutti i cittadini e di situazioni molto particolari di famiglie che vivono in due Comuni diversi – ha detto il virologo a margine di una conferenza stampa al Pat per illustrare le ultime misure adottate -. Per cui, queste indicazioni di ordine generale diventano stringenti e impossibili. Ritengo che il presidente Fontana voglia portare all’attenzione nazionale quello che è stato il grosso lavoro di tutte le strutture sanitarie e di tutti i cittadini lombardi che stanno facendo vedere che le cose migliorano”.

