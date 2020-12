“Ho sottomano le indicazioni operative di Regione Lombardia per la pianificazione della vaccinazione a livello degli ospedali, dunque sul piano regionale si è già partiti. Sarà di certo un’epopea, una campagna di vaccinazione che passerà alla storia”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute il virologo dell’Università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco, convinto che la sanità italiana possa affrontare e vincere questa ennesima sfida posta dalla pandemia. “Sarà fondamentale un’App per la gestione degli appuntamenti e per la farmacovigilanza, anche perché immagino ci sarà una sovra segnalazione di eventi, dal momento che si tratta di un vaccino nuovissimo”, dice l’esperto.

