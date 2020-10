“La mascherina da soli all’aperto dal punto di vista scientifico è inutile, ma il problema è che il nuovo ‘galateo anti-Covid’ non è stato adottato ancora in modo sistematico. Ecco dunque che questa misura”, annunciata dal ministro della Salute Roberto Speranza e già adottata da alcune Regioni, “serve proprio come un monito, per rilanciare l’uso della mascherina. E per ricordarci che in città è facile incappare in assembramenti”. Ad affermarlo all’Adnkronos Salute è il virologo dell’Università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco, che tutto sommato giudica utile in questa fase l’obbligo di mascherina anche all’aperto.

