“I dati di questi giorni sui nuovi casi positivi e sui ricoveri negli ospedali e nelle terapie intensive a Roma e nel Lazio ci dicono che il caso della Capitale va monitorato e tenuto sotto controllo”. A dirlo all’Adnkronos Salute è il virologo dell’Università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco, dopo che nel Lazio si sono registrati 195 casi di positività a Sars-CoV-2, 135 dei quali a Roma, con 521 ricoverati, a cui si aggiungono 32 pazienti in terapia intensiva. “I focolai sono presenti in tutta Italia, resta fondamentale in questa fase individuare rapidamente i positivi”, conclude.

