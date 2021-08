Fabrizio Pregliasco è virologo all’Università di Milano e direttore sanitario dell’irccs Galeazzi. Secondo lui anche l’Italia vedrà quello che adesso si osserva in Israele, cioè un calo della capacità di protezione del vaccino dalle infezioni ma non dalla malattia grave. “A quel punto sarà il caso di fare la terza dose ai fragili”.

Quelle che succede in Israele lo vedremo anche da noi?

“Dal punto di vista epidemico sì, perché loro sono più avanti e noi li seguiamo a qualche settimana di distanza. Alcune nazioni hanno aperto prima di noi per motivi turistici, altre come Regno Unito e appunto Israele lo hanno fatto perché hanno avuto prima i vaccini a diposizione. Ogni volta che apri aumenti la possibilità di far tornare su i contagi”.

Cosa pensa dei dati sull’efficacia del vaccino in Israele, dove in chi ha avuto la somministrazione a gennaio la copertura dalla malattia è scesa al 16%?

“Mi sembrano un po’ pessimistici rispetto alla protezione sulla variante Delta, altri studi ci dicono che è più alta del 16%. Rimane ferma l’importanza della vaccinazione perché quel numero è riferito alla sola infezione, la protezione dalle forme gravi di malattia resta alta. Possiamo dire che il vaccino sta tenendo rispetto all’obiettivo della sua registrazione, che era quello di evitare la malattia grave”.

Ha senso fare la terza dose, come avviene in Israele, se cala soltanto la capacità di proteggere dall’infezione senza conseguenze gravi?

“Va visto dal punto di vista epidemiologico cosa fare, se c’è una grande circolazione sì, ha senso. Soprattutto bisognerebbe partire dai soggetti fragili, perché a loro anche la banale infezione può comunque determinare il peggioramento di altre condizioni di comorbilità. Per la popolazione generale si può aspettare e studiare la situazione”.

E’ corretto fare l’esame degli anticorpi per vedere se il vaccino dà ancora protezione?

“No, non c’è ancora un metodo standardizzato di analisi, bisognerebbe osservare non solo la quantità di anticorpi ma anche la loro capacità protettiva”

Siamo al picco di questa ondata?

“Si, probabilmente la circolazione si stabilizzerà o si abbasserà ma poi avremo una risalita in autunno-inverno, con l’apertura delle scuole e la ripresa delle attività. Le persone staranno al chiuso e ci saranno sbalzi termici, che aiutano la diffusione del virus”.

Però abbiamo molti vaccinati, al contrario dell’anno scorso.

“Certo e abbiamo anche una maggiore attenzione ai sintomi e quindi si interviene prima sui sospetti. Questo ridurrà comunque la circolazione”.

E le varianti?

“Ce ne saranno altre, sono un fatto assolutamente naturale. Ora però possiamo monitorarle in modo più sistematico. Queste ci lasciano qualche inquietudine, come la Lambda, che sarebbe in grado di sfuggire ai vaccini. Va detto però che non è stata ancora oggetto di grandi studi”.

Quando ci libereremo dal virus?

“Credo che non ci sarà una dichiarazione di fine pandemia ma un lento spegnimento. E’ un po’ come quando si lancia un sasso nello stagno, le prime onde, che abbiamo già vissuto, sono le più grosse poi però si abbassano un po’ per volta. Questa pandemia ci terrà compagnia ancora per due o tre anni e poi si spegnerà”.