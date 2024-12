Pregliasco al pronto soccorso: cosa è accaduto

Il virologo Fabrizio Pregliasco ha raccontato in un’intervista su Rai Radio1 di trovarsi attualmente al Pronto soccorso del San Raffaele dopo aver accusato un malore. Durante il collegamento con i conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, Pregliasco ha spiegato di sentirsi male dopo una caduta avvenuta nel corso della giornata. I conduttori, non a conoscenza della sua situazione, si sono scusati per averlo disturbato e hanno chiesto notizie sulle sue condizioni di salute.

Pregliasco ha risposto che per il momento sta bene e ha sottolineato che è in ospedale da stamattina. Ha confermato di essere caduto a terra e che questo è stato il motivo del suo ricovero. La conversazione ha poi toccato il tema del Natale, con Pregliasco che ha rivelato di non essere sicuro di poter tornare a casa per le festività. Con una nota di rassegnazione, ha detto: “Purtroppo a Natale penso di sapere dove sarò, vediamo”.

L’intervento del virologo in radio è stato interrotto da momenti di preoccupazione e cordialità, evidenziando l’affetto e l’attenzione che il pubblico ha nei confronti della sua salute. La situazione di Pregliasco suscita interesse e preoccupazione, soprattutto considerando il suo ruolo di esperto in un periodo in cui la salute pubblica è un tema cruciale. La sua disponibilità a parlare nonostante il malessere dimostra un impegno verso la comunicazione e il dialogo con il pubblico, anche in un momento difficile per lui.

L’intervista mette in luce non solo il suo stato di salute, ma anche l’importanza della comunicazione durante situazioni di emergenza sanitaria. La sincerità di Pregliasco ha reso la conversazione più umana e vicina al pubblico, evidenziando le sfide che anche i professionisti della salute possono affrontare. La situazione rimane incerta, ma la volontà del virologo di affrontarla con serenità è un messaggio di resilienza in un periodo complicato per tutti.