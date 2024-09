“Pregate per lei” Ore di ansia per la moglie del Vip italiano, è ricoverata in ospedale

L’influencer Mariano Di Vaio ha recentemente condiviso sui social il ricovero della moglie, Eleonora Brunacci, in ospedale, generando preoccupazione tra i suoi follower. La notizia è stata comunicata tramite una foto che ritrae le loro mani intrecciate, simbolo di supporto e vicinanza in questo momento difficile. Di Vaio ha confessato di cercare di distrarsi dalla tensione e dall’ansia provate per le condizioni di salute della moglie.

La situazione ha preso piede sui social quando Mariano ha pubblicato un’altra immagine che mostra la coppia abbracciata, accompagnata dalla didascalia: “Siamo esausti, ma stiamo bene”. Tuttavia, i motivi del ricovero di Eleonora restano ancora sconosciuti, poiché le immagini condivise non forniscono dettagli specifici riguardo alla sua condizione medica. Un piccolo indizio derivante da un braccialetto identificativo di Eleonora, visibile in una delle foto, ha rivelato che è stata ricoverata nel reparto di chirurgia generale.

I due, Mariano ed Eleonora, si sono conosciuti nel 2011 a una festa organizzata da un amico comune. Di Vaio ha raccontato di essersi innamorato a prima vista, mentre per Eleonora ci è voluto più tempo per aprirsi a lui, a causa di una precedente relazione finita male. Dopo nove mesi di corteggiamento, la coppia si è unita in matrimonio nel 2015 e ha creato una familia composta da quattro figli: Nathan Leone, Leonardo Liam, Filiberto Noah e l’ultima arrivata, Mia Annabelle, nata nel 2022.

In attesa di ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Eleonora, i fan e i follower di Mariano Di Vaio si sono uniti in preghiera e pensiero positivo, mostrando sostegno alla coppia in questo frangente difficile. L’influenza di Mariano sui social è notevole e molti attendono informazioni più dettagliate riguardo al ricovero e alla salute della moglie, mentre lui continua a condividere momenti di vicinanza affettiva nel tentativo di affrontare con coraggio queste ore di ansia. La loro storia d’amore, segnata da una forte connessione, continua a ispirare e coinvolgere il pubblico, pronto a supportarli in questo momento delicato.