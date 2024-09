Preferred Hotels & Resorts accoglie 30 nuovi membri

Preferred Hotels & Resorts, il brand di hotel indipendenti più importante al mondo, è lieto di dare il benvenuto a 30 nuovi affiliati, entrati a far parte del suo portfolio globale tra il 1° aprile e il 30 giugno 2024. Da un resort all inclusive destinato ai soli adulti a una magnifica villa antica, ognuno di questi hotel e resort offre agli ospiti esperienze originali e personalizzate in straordinarie destinazioni globali quali Sudafrica, Portogallo, Arabia Saudita e Repubblica Dominicana. I nuovi affiliati includono:

· Boutique Hotel Stresa (Stresa, Italia) – L.V.X. Collection: con una storia lunga 250 anni, questo nuovo boutique hotel di lusso con un passato da antica villa “Casa d’Oro”, si trova nella cosiddetta Perla del Lago Maggiore, circondato da Alpi imponenti, una caratteristica passeggiata lungolago e le stradine acciottolate di Stresa. Il Boutique Hotel Stresa emana charme e tranquillità attraverso le sue 30 sistemazioni diversificate, tra cui 26 ampie suite inondate di luce naturale e quattro spa suite private concepite per offrire trattamenti benessere. Grazie a una fusione di comfort, eleganza e cultura, questo boutique hotel dallo stile classico offre diverse opzioni di ristorazione e attività, tra cui un bar rooftop con vista panoramica delle Isole Borromee e un solarium con piscina a sfioro.

· Only YOU Hotel Sevilla (Siviglia, Spagna) – L.V.X. Collection: appena inaugurato, si trova nel cuore della città andalusa. Propone un mix di culture, tra cui lo stile mediterraneo e l’influenza araba, fondendo l’essenza di Siviglia con le ultime tendenze cosmopolite e contemporanee. Questo raffinato hotel di città include 209 camere e suite moderne, con accenti neo-andalusi e un’abbondanza di luce naturale, per un’atmosfera calda e sofisticata. Gli ospiti possono rilassarsi nell’oasi all’aperto di LIMBO Cocktail & Pool, degustare i dolci del pasticcere Manu Jara e ammirare le composizioni floreali di Verde Oliva situate nella hall.

· Casa Velas Puerto Vallarta (Puerto Vallarta, Messico) – Lifestyle Collection: sulla costa pacifica del Messico, nell’esclusiva area di Marina Vallarta, questo boutique resort, destinato ai soli adulti, è un’elegante oasi di pace con palme sontuose, laghetti di pesci rossi e tartarughe. Casa Velas Puerto Vallarta include 80 suite raffinate ispirate al design messicano tradizionale e dotate di piscine private, vasche idromassaggio e viste panoramiche del giardino e del campo da golf. Gli ospiti hanno a disposizione anche due opzioni di ristorazione gourmet, Ristorante Emiliano e Táu Beach Club, con giardini annessi; il swim-up bar Aria specializzato nei classici cocktail messicani; il campo da golf da 18 buche di Marina Vallarta; lezioni di yoga, meditazione guidata, workshop sul tè, musica dal vivo, degustazioni di tequila e serate speciali di ristorazione.

· FORTH Hotel & Club (Atlanta, Georgia, Stati Uniti) – L.V.X. Collection: FORTH Hotel & Club, nel quartiere in forte sviluppo di Old Fourth Ward, accoglie gli ospiti con interni dinamici ispirati al design contemporaneo europeo e alle tradizioni americane e le sue 196 camere e suite eleganti, tra cui 39 camere in stile appartamento. Questo elegante resort urbano, che fonde benessere, design e cultura in una destinazione olistica, ha aperto le sue porte nel giugno 2024 nelle vicinanze del Beltline Eastside Trail, con comodo accesso a piedi ai punti d’interesse circostanti. A disposizione dei viaggiatori ci sono anche quattro diversi concetti di ristorazione, un’ampia piscina esterna con terrazza, un fitness center all’avanguardia e un social club esclusivo con ristorante, bar e lounge.

· The Marker Union Square (San Francisco, California, Stati Uniti) – Lifestyle Collection:ubicato nel cuore della città, all’interno di un quartiere ricco di boutique originali e ristoranti internazionali noto per il fascino tipico della Bay Area, l’appena rinnovato The Marker Union Square rappresenta un pezzo della storia di San Francisco. L’edificio centenario in stile Art Nouveau comprende 208 camere e suite eleganti con arredi contemporanei e tessili pregiati, proponendo un’estetica sofisticata senza tempo e la perfetta combinazione tra storia e modernità. Gli ospiti possono provare la cucina del Tratto, un ristorante vivace con bar dallo stile ispirato all’arte locale. Tra le altre dotazioni spiccano un fitness center aperto 24 ore su 24 e sale riunioni capienti e versatili.

· The RuMa Hotel & Residences (Kuala Lumpur, Malesia) – Lifestyle Collection: The RuMa Hotel and Residences, il cui nome in lingua locale significa “casa”, si trova nel cosiddetto “triangolo d’oro” di Kuala Lumpur, a pochi passi dai principali punti d’interesse della città, come le Petronas Twin Towers e KLCC. Quest’oasi urbana, ispirata alle origini cittadine e all’eredità coloniale, offre una combinazione originale di tradizione e modernità, con 253 camere e suite raffinate e viste panoramiche dello skyline cittadino. Le opzioni di ristorazione includono il bistro europeo ATAS, il SEVEN Lobby Bar, il LIBRARI per il tè pomeridiano e pranzi leggeri, e il SANTAI Pool Bar and Lounge. L’area benessere al sesto piano ospita la UR SPA, un centro moderno con piscina esterna da 25 metri, palestra e barbiere.

“Siamo molto felici di accogliere questi 30 nuovi magnifici affiliati nel nostro portfolio globale di hotel indipendenti di lusso,” ha affermato Lindsey Ueberroth, CEO di Preferred Hotels & Resorts. “Oltre a rappresentare il numero più grande di nuovi affiliati dal 2018 nel singolo mese, ognuno di questi hotel e resort rappresenta al meglio il nostro impegno a offrire esperienze di viaggio trasformative. In particolare, gli otto nuovi membri della nostra prestigiosa Legend Collection esemplificano il massimo livello del lusso in alcune delle destinazioni di maggiore fascino del pianeta.”

· Bluesun Hotel Maestral (Brela, Croazia) – Lifestyle Collection

· HOTEL EXCELSIOR SPA & LIDO (Pesaro, Italia) – Lifestyle Collection

· Galeria Plaza Leon (Leon, Messico) – Lifestyle Collection

· Kasbah Tamadot (Asni, Marocco) – Legend Collection

· Leiro Residences (Malaga, Spagna) – Preferred Residences

· MacArthur Place Hotel & Spa (Sonoma, California, Stati Uniti) – L.V.X. Collection

· Mahali Mzuri (Masai Mara, Kenya) – Legend Collection

· Mont Rochelle (Franschhoek, Sudafrica) – Legend Collection

· Necker Island (The Valley, Isole Vergini Britanniche) – Legend Collection

· Ocean El Faro (Punta Cana, Repubblica Dominicana) – Lifestyle Collection

· Preidlhof Luxury Dolce Vita Resort (Naturno, Italia) – Lifestyle Collection

· Sesimbra Oceanfront Hotel (Sesimbra, Portogallo) – Lifestyle Collection

· Silverado Resort (Napa, California, Stati Uniti) – Lifestyle Collection

· Son Bunyola (Maiorca, Spagna) – Legend Collection

· The Branson Beach Estate (Spanish Town, Isole Vergini Britanniche) – Legend Collection

· The Lodge (Verbier, Svizzera) – Legend Collection

· Ulusaba (Sabi Sands, Sudafrica) – Legend Collection

· Ventana Canyon Club and Lodge (Tucson, Arizona, Stati Uniti) – Lifestyle and Preferred Residences Collection

· Vivienda Al Hada (Riyadh, Arabia Saudita) – L.V.X. Collection

· Vivienda Al Hada Residences (Riyadh, Arabia Saudita) – L.V.X. Collection

· Vivienda DQ (Riyadh, Arabia Saudita) – L.V.X. Collection

· Vivienda Granada (Riyadh, Arabia Saudita) – L.V.X. Collection

· Vivienda Jeddah (Jeddah, Arabia Saudita) – L.V.X. Collection

· Vivienda Turki Al Awal (Riyadh, Arabia Saudita) – L.V.X. Collection

Tutti i nuovi hotel affiliati partecipano ad I Prefer, il programma fedeltà a punti del brand, che vanta attualmente 5 milioni di iscritti in tutto il mondo. I soci I Prefer, a cui ci si iscrive gratuitamente, accumulano punti che possono essere riscattati per ricevere certificati Reward, il livello Titanium e altri vantaggi speciali per soggiorni idonei in oltre 600 hotel e resort partecipanti in tutto il mondo. I viaggiatori alla ricerca di esperienze alberghiere indipendenti e memorabili sono invitati a iscriversi al programma all’indirizzowww.IPrefer.com/enroll.

Per soggiorni presso i nuovi hotel affiliati è possibile prenotare direttamente sul sito Preferred. Gli agenti e consulenti di viaggio possono prenotare i viaggi dei loro clienti tramite GDS con i codici PH e PV. I proprietari e operatori alberghieri alla ricerca di opzioni di soggiorno o di affiliazione possono visitarewww.PreferredHotels.com/Freedom.

