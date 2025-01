“Preferisco fare un passo indietro” Il cantante annuncia il ritiro dal Festival di Sanremo: come si mettono le cose ora

Il rapper Emis Killa ha annunciato il suo ritiro dal Festival di Sanremo 2025 a causa di indagini su di lui. Questa decisione ha scatenato discussioni sulle possibili sostituzioni nel cast del festival, che dovrà adattarsi alle linee guida stabilite. Con la sua assenza, il numero di partecipanti scende da 30 a 29, ma il direttore artistico Carlo Conti potrebbe decidere di rimpiazzare l’artista.

Emis Killa ha comunicato la sua scelta attraverso i social, ringraziando Carlo Conti per l’opportunità, ma esprimendo la volontà di non partecipare per evitare controversie legate alle indagini in corso. Il Festival si terrà dall’11 al 15 febbraio e si attende una possibile decisione dell’artista riguardo a un sostituto.

Secondo il regolamento del Festival di Sanremo 2025, è compito del direttore artistico sostituire un artista escluso, a sua discrezione e in accordo con la Rai. L’articolo specifica che, in caso di esclusione, il Direttore può invitare un altro artista se le circostanze lo permettono. La decisione finale su un eventuale rimpiazzo spetta a Carlo Conti, che dovrà valutare il tempo necessario per integrare un nuovo artista.

Il ritiro di Emis Killa segue l’emergere del suo nome nell’inchiesta ‘Doppia Curva’, condotta dalla procura di Milano, per presunti legami con un ex capo ultrà del Milan. Durante una perquisizione nella sua abitazione, sono stati trovati coltelli, tirapugni e 40.000 euro in contante. Il rapper desidera che l’indagine proceda senza interferenze e ha affermato di voler partecipare a un festival dedicato alla musica, non alle polemiche.