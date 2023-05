Predolin e Motta, le prime parole dopo il ritiro da L’Isola dei Famosi: non è stata una loro decisione

Il conduttore Marco Predolin e l’ex reginetta di bellezza Claudia Motta sono stati i primi due eliminati da L’Isola dei Famosi, ma come da loro sottolineato la decisione del ritiro è stata presa dalla produzione. Entrambi, infatti, non sarebbero più stati idonei a livello fisico a continuare il gioco.

“Volevo ringraziare tutti per l’affetto che mi avete dimostrato e per le belle parole che mi avete scritto!” – ha esordito Marco Predolin su Instagram – “Ci tengo a precisare che uscire NON È STATA UNA MIA DECISIONE ma una decisione della produzione in seguito ad esami del sangue che hanno evidenziato la mia non idoneità a continuare a sostenere mancanza di cibo forzata. Mi dispiace molto che sia terminata così questa mia avventura, grazie ancora a tutti, ci vedremo lunedì in studio. 🌴🤍”.

E se Marco Predolin è stato costretto a ritirarsi a causa di esami del sangue non in linea con gli standard, la modella ha salutato l’Honduras dopo una brutta scivolata.

“Se vi mancavo così tanto potevate semplicemente dirlo e mi evitavo questa botta in testa!!! 😜” – ha scritto su Instagram Claudia Motta – “È stata un’esperienza breve ma intensa, avevo ancora molto da dare e sicuramente questo non ci voleva… Grazie a tutti per i messaggi di vicinanza e per il sostegno che ho ricevuto dal primo momento che ho messo piede su quella spiaggia. Spero che porterete con voi un bel ricordo di Claudia, perché Claudia porterà per sempre un bellissimo e indelebile ricordo di voi. Per me è solo l’inizio di un bellissimo viaggio di scambio, conoscenza, sostegno e amore con voi. Un abbraccio”.