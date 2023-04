Marco Predolin ha fatto incetta di voti a L’Isola dei Famosi e per questo motivo è finito in nomination per volere del gruppo. È stato nominato da quasi tutte le donne del cast: lo hanno fatto Claudia Motta, Pamela Camassa, Corinne Clery, Fiore Argento e anche Helena Prestes. Le uniche ad averlo ‘graziato’ sono state Nathaly Caldonazzo e l’ex Suor Cristina, che hanno optato per il brasiliano Christopher Leoni.

I primi giochi sono fatti: Predolin ed Helena sono al televoto! Chi vuoi salvare? #Isola pic.twitter.com/RDGYT83iyk — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 17, 2023

Predolin a L’Isola dei Famosi: “Dio perdona, io no” – tutte le naufraghe contro di lui

Parlando proprio con la Scuccia, Marco Predolin nel post puntata ha dichiarato:

“Il primo nominato, il cucù della compagnia. Ho capito in questi giorni che c’era una cosa con le donne. Mi dà fastidio. Io non riesco a fare subito abbracci e baci, qua c’è gente che si abbraccia e gente che si bacia. Tutti finti. Dio perdona, Predolin no. Vallo a dire alle ragazze”.

Una reazione tutt’altro che sportiva che potrebbe portato diretto all’eliminazione, dato che al televoto si scontra con un pezzo da novanta del cast: la modella brasiliana Helena Prestes, amica di Nikita Pelizon, che ha già schierato tutto il suo fandom per supportarla.

Nikita Pelizon svela se parteciperebbe a L’Isola dei Famosi #Isola #Nikiters https://t.co/MaVHTpYQ4I — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 18, 2023

“Perché ho deciso di partecipare”

Predolin è ormai un habitué dei reality: ha fatto La Talpa, il Grande Fratello Vip e ora L’Isola dei Famosi.