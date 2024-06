Precipita in un tombino, per lui si teme il peggio ma poi..arrivano i carabinieri

Nella vita di tutti i giorni le piccole disavventure possono pioverci addosso in maniera inaspettata, anche quando si decide di uscire per una semplice passeggiata di routine con il nostro cane.

Di sicuro a ognuno di noi sarà capitato qualcosa di strano, ma a poche persone probabilmente è accaduto di ritrovarsi improvvisamente senza il proprio cane che fino ad un attimo prima, magari, era proprio vicino a noi. Questo è però proprio ciò che è accaduto ad una signora di Castelnuovo di Porto qualche giorno fa, il piccolo Pinscher che era a spasso con lei non è stato tuttavia vittima di rapimento, il cane era proprio lì vicino e potevano ascoltarlo abbaiare eppure era impossibile da vedere.

Cade in un tombino senza possibilità di uscire, il piccolo Tokio salvato grazie all’intervento dei carabinieri

Sarà stata strana anche la chiamata ricevuta dal comando dei carabinieri della stazione di Castelnuovo di Porto, tuttavia non per questo gli agenti in servizio si sono lasciati scoraggiare o esentati dall’intervenire. La passeggiata mattutina aveva preso una brutta piega ed il piccolo cagnolino distratto era finito in un tombino aperto, non solo senza riuscire ad uscirne, ma anche spostandosi dal luogo dove era finito creando un grosso spavento alla sua padrona.

Il cagnolino era udibile ma sembrava impossibile da vedere, la paura è che il piccolo poteva impaurirsi ed addentrarsi ancor di più all’interno della rete, motivo per cui il bisogno di aiuto si è fatto subito impellente. La disponibilità degli uomini di pattuglia in quel momento è stata cruciale, ma alla fine tutto è andato a finire per il meglio.

Per liberare il cagnolino vi è stato bisogno di intervenire su diversi tombini, 4-5 sono stati quelli ispezionati alla ricerca di tracce del cagnolino, alla fine per fortuna il coperchio giusto è stato sollevato e il cane rivedendo la luce del sole ha smesso di muoversi e si è lasciato salvare.

Alla fine solo un brutto spavento per il malcapitato e per la sua padrona, una situazione che a posteriori può sembrare divertente ma il rischio per l’animale è stato concreto. I pericoli in strada possono nascondersi ovunque, soprattutto per i piccoli animali, proprio per questo motivo l‘utilizzo del guinzaglio è una scelta obbligatoria, così come la supervisione costante del vostro cucciolo anche quando non sembrano esservi pericolo imminenti.