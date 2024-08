precipita da un dirupo e perde la vita, lui non l’abbandona fino al ritrovamento del corpo

Accanto a lei fino alla fine: la storia del cane rimasto accanto alla padrona caduta da un dirupo. L’ultimo gesto d’amore nei suoi confronti.

Forse non riusciremo mai a capire quanto amore possa dimostrare un amico a quattro zampe ma leggere storie come questa ce ne farà avere di certo un’idea. Un cane è rimasto accanto alla sua padrona caduta da un dirupo e, con questo suo gesto, è stato permesso ai soccorritori di trovare il suo corpo. Sebbene si tratti di una storia molto triste, dal finale tragico, in realtà ha messo in luce come il legame tra padrona e il suo cane possa essere eterno.

Caduta da un dirupo: ma il cane è rimasto accanto alla sua padrona

Storie come queste purtroppo non sono così rare ultimamente, soprattutto perché si tratta di un passatempo piacevole a cui si dedicano in molti: l’infermiera cesenate Elena Montalti è rimasta vittima durante un’escursione in montagna. Ad accompagnarla il suo adorato e fedele amico a quattro zampe, Alex, che si è reso conto di tutto e non l’ha abbandonata fino alla fine.

Infatti dopo la rovinosa caduta, che ha causato la morte dell’infermiera 39enne, Alex è rimasto a vegliare il suo corpo e a dare l’allarme abbaiando a gran voce fino a quando sono sopraggiunti i soccorritori. Purtroppo gli uomini del comparto tecnico, una volta arrivati sull’Altopiano di Asiago, nella zona Altar Knotto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna.

Cane è rimasto accanto alla sua padrona caduta da un dirupo: il suo ultimo gesto d’amore

Non solo non ha mai pensato di abbandonare il suo corpo, ma ha anche allertato i soccorsi e, con la sua presenza, gli stessi soccorritori sono riusciti a risalire all’identità della vittima dopo la caduta. Insomma pare che Alex non abbia mai smesso di dimostrare il suo amore per Elena fino alla fine della sua vita, e il loro legame si evince anche dalle foto della donna in compagnia del suo cane che popolano il suo profilo Facebook.

E’ proprio sui social che l’infermiera dell’Ospedale Bufalini di Cesena che condivideva il suo amore per Alex da almeno 12 anni. D’altra parte sono proprio le frasi romantiche postate sul suo canale social a chiarire quanto profondo fosse il loro legame, iniziato quando Alex era appena un cucciolo bianco e nero dal pelo già lungo. Ora le frasi come: ‘Io e Alex…e tutto il mondo fuori‘ o citazioni come: ‘Non so quanto tempo ci è stato dato, amico mio, ma stanne certo che lo vivremo alla grande‘, sembrano quasi una triste prefazione al tragico epilogo di quella che doveva essere solo una piacevole escursione in montagna.

Ma siamo certi che una storia d’amore come quella tra questa padrona e il suo quattro zampe nemmeno la morte riuscirà a spezzarla.