Precedenti, orari e diretta TV

Il 28 settembre 2024, Jannik Sinner, numero uno del mondo e detentore del titolo, scende in campo negli ottavi di finale del torneo Atp di Pechino per affrontare il russo Roman Safiullin. Questa partita rappresenta una chance per Sinner di conquistare la sua 57esima vittoria della stagione, in un anno molto positivo per lui. Il match è programmato come il terzo incontro sul campo principale, con inizio alle 11:00 locali (5:00 in Italia).

La giornata di tennis si apre con la sfida femminile tra Jasmine Paolini, favorita del torneo, e la danese Clara Tauson. In seguito, la numero uno del tabellone, Arina Sabalenka, affronterà la thailandese Mananchaya Sawangkaew, proveniente dalle qualificazioni, la cui competitività non dovrebbe creare troppe difficoltà alla vincitrice degli ultimi US Open.

Sinner dovrebbe scendere in campo attorno alle 10:00 ora italiana, mentre, in contemporanea, Flavio Cobolli, anche lui impegnato negli ottavi, affronterà un avversario russo, Pavel Kotov. Sinner e Safiullin si sono già incontrati due volte in passato, con Sinner che ha sempre avuto la meglio. Nel 2022, Sinner ha vinto in due set nella Atp Cup; lo scorso anno, ai quarti di finale di Wimbledon, ha trionfato in quattro set.

Safiullin, 27enne e attualmente numero 69 del ranking Atp, non sta attraversando un’annata esaltante, ritrovandosi con un record negativo di 14-21. Il suo miglior risultato nel 2024 è stata una semifinale raggiunta nel torneo di Brisbane.

La partita tra Sinner e Safiullin sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, e disponibile in streaming su SkyGo, NOW e Tennis TV. L’attenzione degli appassionati è tutta puntata sulla prestazione di Sinner, in cerca di una nuova vittoria per consolidare la sua leadership nel circuito tennis, mentre si avvicina a un possibile accesso nei quarti di finale.