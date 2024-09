Precedenti, orari e diretta TV

Il 30 settembre 2024, Jannik Sinner affronterà Jiri Lehecka nei quarti di finale del torneo ATP di Pechino. Sinner, attuale numero 1 del mondo e detentore del titolo, sfiderà il ceco, che occupa la 37ª posizione nel ranking ATP, in un match che assegna un posto in semifinale. Il tennista italiano, reduce da un caso di doping legato alla sostanza Clostebol, cerca di focalizzarsi e concludere la stagione in maniera positiva.

Il match tra Sinner e Lehecka si giocherà come quarto incontro sul campo Lotus, dopo alcuni incontri femminili e di altri tennisti. La programmazione inizia con il match tra Aryna Sabalenka e Ashlyn Krueger, seguito da Jasmine Paolini contro Magda Linette, e Mirra Andreeva contro Donna Vekic. Sinner è atteso sul campo verso le 13 italiane (le 19 a Pechino).

Un altro azzurro in campo sarà Flavio Cobolli, che avrà l’incontro con Daniil Medvedev programmato per le 10 italiane. Sinner e Lehecka si sono già affrontati una volta, durante i quarti di finale del Masters di Indian Wells, dove Sinner si era imposto con un punteggio netto di 6-3, 6-3. Questo torneo è significativo anche per il caso doping di Sinner, poiché nel mese di marzo il tennista è risultato positivo ad analisi antidoping a causa di una contaminazione accidentale da Clostebol.

Sebbene un tribunale indipendente abbia prosciolto Sinner, la Wada ha impugnato il verdetto chiedendo una squalifica di 1-2 anni. La situazione si deciderà presumibilmente all’inizio del 2025 dal Tas, il Tribunale arbitrale dello sport.

Il match tra Sinner e Lehecka sarà visibile in diretta su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis), e disponibile anche in streaming per gli abbonati tramite Sky Go e NOW. Questo incontro rappresenta un momento cruciale per Sinner, che cerca di superare le difficoltà personali e mantenere la sua posizione al vertice del tennis mondiale.