precedenti, come vedere la diretta TV

Oggi Jannik Sinner scende in campo per gli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Shanghai. L’azzurro, attualmente numero 1 del mondo, affronterà il 21enne statunitense Ben Shelton, testa di serie numero 14. La partita, prevista per le 12.30 locali (6.30 italiane), aprirà il programma del 9 ottobre sul campo principale del torneo e sarà trasmessa in diretta tv e streaming.

Dopo alcuni giorni influenzati dal maltempo, l’odierno programma sportivo prevede un’intera giornata di ottavi di finale. A seguire il match di Sinner, si giocheranno anche gli incontri Alcaraz-Monfils, Safiullin-Djokovic e Goffin-Zverev sul campo principale. Sul campo numero 3, a partire dalle 7 italiane, si sfideranno Tsitsipas-Medvedev, Paul-Machac, Mensik-Dimitrov e Fritz-Rune.

Sinner e Shelton si confrontano per la quinta volta nella loro carriera. Attualmente, Sinner ha vinto 3 dei precedenti 4 incontri. La prima sfida tra i due risale allo scorso anno a Shanghai, dove Shelton aveva avuto la meglio in tre set. Successivamente, Sinner è riuscito a battere l’americano in tre occasioni, inclusi importanti tornei come il sintetico indoor di Vienna nel 2022 e le competizioni di Indian Wells e Wimbledon nel 2023. Shelton, pur avendo conseguito 2 titoli in carriera, ha vinto quest’anno ai tornei di Houston, facendo della terra battuta il proprio terreno di conquista.

Sinner, invece, è in cerca del suo settimo titolo dell’anno, continuando una stagione che si preannuncia come la migliore della sua carriera. La partita Sinner-Shelton sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport Arena e in streaming su Now e Sky Go.

Con l’incontro di oggi, Sinner spera di avanzare ulteriormente nel torneo di Shanghai, mentre Shelton punta a continuare la sua ascesa nel ranking ATP, alla ricerca di una vittoria che potrebbe rappresentare un grande passo per la sua carriera. La sfida tra i due giovani talenti promette di essere avvincente, con entrambe le parti pronte a dare il massimo nel tentativo di proseguire nel famoso torneo cinese.