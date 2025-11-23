Prato senza assessori nella giunta regionale

Il malumore che ha colpito Prato dopo la formazione della giunta regionale non è passato inosservato. La città non ha un assessore nella squadra di governo, nonostante il record di preferenze raggiunto da Matteo Biffoni, con 22155 voti. Tuttavia, Biffoni non ha ottenuto un assessorato, ma la presidenza della commissione Sanità, un incarico importante, ma meno influente.

La città di Prato resta orfana di una figura che, con la sua esperienza e visibilità, avrebbe potuto portare un forte peso politico in Regione. Il presidente Giani ha risposto alla domanda sulla mancata nomina di Biffoni come assessore, affermando che “Avrà un ruolo importante come presidente della commissione Sanità ma in realtà, già quando si è presentato, aveva altri scenari aperti davanti a sé”.

Giani ha anche accennato ad altri orizzonti per Biffoni, come la possibilità di tornare in Parlamento o di diventare nuovamente sindaco di Prato. Biffoni ha risposto con pragmatismo, affermando che “Devo aspettare un posto, tutto può essere? Meglio pensare a lavorare”, facendo capire che non intende restare fermo ad aspettare un’opportunità.

Le strade per Biffoni restano aperte, con la possibilità di un ritorno a Roma, un ritorno alla guida della città o un posto in giunta, se dovessero esserci rimpasti nel corso della legislatura. Tuttavia, è ancora troppo presto per fare previsioni e, come ha detto Giani, la sua carriera politica potrebbe prendere più di una direzione. Per ora, però, c’è da mettersi al lavoro in consiglio regionale.