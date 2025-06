Prato nel silenzio: dopo le dimissioni di Bugetti

Prato, 22 giugno 2025 – La città è in silenzio dopo le dimissioni della sindaca Ilaria Bugetti, coinvolta in un’inchiesta di corruzione. Bugetti ha ricevuto un avviso di garanzia e una richiesta di arresti domiciliari; le sue dimissioni, già sul tavolo del Prefetto, diventeranno definitive tra venti giorni. Con la sindaca cadono anche il consiglio comunale e la giunta, e Prato sarà gestita da un commissario, una situazione senza precedenti negli ultimi ottant’anni.

Il commissariamento non sarà breve, poiché le elezioni comunali previste per il 2025 non potranno essere accorpate a quelle regionali a causa di ostacoli tecnici. Ciò comporterà un lungo interregno fino alle elezioni amministrative, probabilmente nella primavera del 2026. Durante questo periodo, solo l’ordinaria amministrazione potrà proseguire, mentre restano in sospeso progetti legati al Pnrr e altri investimenti.

La città tessile di Prato, già in difficoltà economica con mercati in rallentamento, si trova in una fase di stallo. Le dimissioni di Bugetti sono interpretate nel Partito Democratico come una scelta responsabile. I giovani del partito guardano già alle prossime elezioni, mentre nel centrodestra si svolgerà un incontro per discutere il futuro, con nomi come Chiara La Porta in corsa. Prato, nel frattempo, riflette sul suo futuro, con la sensazione di un vuoto di potere e un portone del Comune tuttora chiuso.

