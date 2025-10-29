Praticante Avvocato nel Team Due Diligence a La Scala: Crescita Professionale Garantita

Titolo lavoro: Praticante /Avvocato – Team Due Diligence – La Scala Società tra Avvocati



Azienda: La Scala Società tra Avvocati



Descrizione lavoro:

La Scala Società tra Avvocati è alla ricerca di un giovane praticante o avvocato per svolgere attività di supporto legale in un ambiente dinamico. Le principali responsabilità includono la gestione di pratiche giuridiche, consulenze legali e assistenza durante le udienze. Si richiedono una laurea in giurisprudenza, passione per il diritto e abilità di comunicazione. Tra i vantaggi offerti, si segnalano opportunità di formazione continua e un ambiente di lavoro collaborativo che favorisce la crescita professionale.



Località: Milano



Data pubblicazione: Fri, 03 Oct 2025 02:12:50 GMT

