Praticante Avvocato a Milano: Crescita Professionale Garantita

Titolo lavoro: Praticante avvocato presso studio legale

Azienda: Avvocato Francesco Chinni

Descrizione lavoro:
Lo studio legale, situato a Bologna e in fase di espansione, è alla ricerca di un praticante avvocato motivato, con l’obiettivo di supportare i professionisti nello studio e nella preparazione di casi. Le responsabilità includono la ricerca giuridica, l’assistenza nella redazione di atti e la partecipazione a udienze. È richiesta una forte passione per la materia legale, buona capacità di analisi e un approccio proattivo verso le sfide. Tra i vantaggi offerti vi sono opportunità concrete di crescita professionale e un compenso competitivo.

Località: Bologna

Data pubblicazione: Fri, 03 Oct 2025 22:25:30 GMT

