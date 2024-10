Prati, la confessione drammatica: perché il Caltagirone Gate non è concluso

A cinque anni dall’intervista a “Vieni Da Me”, Pamela Prati è tornata a parlare del tormentato episodio legato a Mark Caltagirone durante un ospitata a “La Volta Buona” con Caterina Balivo. La conduttrice ha chiesto a Prati riguardo al “Caltagirone Gate”, ricordando il suo annuncio di matrimonio e le conseguenze che ne sono seguite. Prati ha sottolineato che le indagini non sono ancora concluse e ha espresso il suo disagio per come la situazione sia stata gestita dai media, affermando: “E’ stata raccontata male”.

La showgirl ha espresso il dolore e il dispiacere che sente per il modo in cui la sua storia è stata strumentalizzata e come abbia influito sulla sua vita. Ha lamentato la mancanza di sostegno da parte delle colleghe e dei colleghi, affermando di essere stata poco protetta nelle sue difficoltà. In particolare, ha evidenziato che nonostante le difficoltà, oggi si sente più forte e si è rammaricata per chi non le ha creduto.

Prati ha affrontato anche il tema della comunicazione e di come essa abbia contribuito alla sua sofferenza. Ha respinto l’idea di sentirsi in colpa per le persone che le avevano dato credito inizialmente, dichiarando la sua innocenza e il fatto di non dover provare imbarazzo per una situazione che la colpì profondamente. Ha manifestato il desiderio di chiudere la questione dicendo che non è la sede per parlarne, data la continua natura delle indagini in corso.

La showgirl ha anche fatto una confessione profonda, rivelando il peso del suo dolore e la sua attesa per un esito che possa concludere questa fase della sua vita. Ha concluso affermando: “Aspetto l’esito finale, vincerò, ma ho già vinto perché sono qui”. Prati ha rimarcato come questa situazione l’abbia segnata e l’importanza del supporto, soprattutto da parte delle donne, nella lotta contro le ingiustizie e le truffe affettive. In definitiva, la sua testimonianza rappresenta una riflessione sulla resilienza e sul desiderio di chiarire la verità.