Pranzo spettacolo a Grottaglie

Domenica 21 dicembre, a Grottaglie, si terrà un evento unico e coinvolgente. In questa domenica che precede di qualche giorno il Natale, è stato pensato un pranzo diverso dal solito, uno spettacolo coinvolgente. I ragazzi di Napoli Centro Live Show saranno presenti per creare un’atmosfera unica e far ballare e cantare tutti insieme ai tavoli del pranzo della domenica. L’evento combinerà musica, enogastronomia e folklore, offrendo un’esperienza completa e divertente. Per informazioni sul menu fisso e prenotazione dei tavoli, è possibile contattare gli organizzatori. Il pranzo spettacolo sarà un’occasione speciale per trascorrere una domenica diversa dal solito e godersi il clima natalizio in compagnia di musica e buon cibo.