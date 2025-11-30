4.5 C
Pranzo di Natale italiano

Pranzo di Natale italiano

Il pranzo di Natale è un momento importante nella vita di famiglia di ognuno di noi. Cosa si cucina il 25 dicembre è una domanda che la redazione di La Cucina Italiana si pone ogni anno. Mentre si vendemmia e si spreme l’olio nuovo, la redazione si riunisce per pensare a come celebrare le feste di dicembre con i lettori.

Pensando alla cucina italiana, candidata a patrimonio unesco per i suoi grandi valori di convivialità e biodiversità regionale, è stato naturale immaginare di imbandire una tavola con i piatti del cuore, che raccontano l’Italia da Nord a Sud, in un viaggio nello spazio e nel tempo. Tante ricette per tante storie che pur nelle differenze ci accomunano tutti: il sapore di casa è, senza eccezioni, il più buono.

La redazione ha selezionato 9 ricette di famiglia, che saranno portate in tavola per il pranzo di Natale. Dopo aver raccontato cosa porteranno in tavola, la redazione svelerà anche chi ha magistralmente cucinato le loro ricette di famiglia.

