Il mio pranzo dell’Epifania. Dal Lunedì al Sabato alle 12, su Pavia Uno Tv e Lombardia Live 24, c’è “La cucina di Rita”, che la Domenica offre una versione pranzo completo. Tante ricette sfiziose e alla portata di tutti per cucinare primi, secondi piatti, antipasti e dolci. Rita attinge alla tradizione ma mette anche un tocco di fantasia all’insegna del semplice, veloce ed economico. Ogni giorno l’appuntamento è con “La cucina di Rita” su Pavia Uno Tv e Lombardia Live 24, a mezzogiorno e sul suo canale You Tube, oltre alla pagina facebook e al sito ritaskitchen.org. Il suo libro con tutte le ricette è acquistabile su Amazon. La trasmissione offre ai telespettatori un’ampia varietà di piatti e ricette, con l’obiettivo di fornire spunti e idee per preparare Pasti deliziosi e facili da realizzare.