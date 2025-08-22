Prague Lions trionfano alla Global Champions League nei Paesi Bassi

La decima tappa della Global Champions League di equitazione ha visto la prima vittoria stagionale dei Prague Lions. Il team ceco ha trionfato nel meeting di Valkenswaard, nei Paesi Bassi, chiudendo con un tempo totale di 155.88 e 4 penalità, grazie alle prestazioni di Fernando Martinez Sommer su Joep e di Pieter Devos su Primo DV e Lente.

I Valkenswaard United, squadra di casa, si sono classificati al secondo posto con un tempo di 148.82 e 8 penalità, mentre gli Scandinavian Vikings hanno conquistato il terzo gradino del podio con 155.75, anch’essi con 8 penalità. Il quarto posto è andato ai Rome Gladiators, rappresentati da Emanuele Gaudiano su Chalou’s Love Ps, che ha commesso un errore nel primo round. I Doha Falcons, con Giacomo Casadei e il suo percorso netto su Marbella du Chabli, hanno chiuso decimi, mentre le Cannes Stars con Giulia Martinengo Marquet, in sella a Delta Del’isle, hanno concluso undicesime, accumulando 14 penalità, probabilmente a causa dell’emozione dell’esordio.

Nella classifica generale della Global Champions League, i Valkenswaard United sono in testa con 218 punti, seguiti dagli Shangai Swans con 203 punti e dalle Cannes Stars con 198 punti.

Domenica ci si prepara per la prova individuale, che segnerà il passaggio dalla Global Champions League al Global Champions Tour. Il prossimo appuntamento è previsto a Riesenbeck, in Germania, dall’11 al 14 settembre.