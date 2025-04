Prada Acquista Versace per 1,25 Miliardi di Euro: La Medusa Ritorna in Italia dopo oltre 6 Anni e Scatta il Boom in Borsa

Prada ha annunciato l’acquisizione del 100% di Versace da Capri Holdings per un valore d’impresa di 1,25 miliardi di euro, con un corrispettivo cash soggetto a aggiustamenti al closing, previsto per la seconda parte del 2025. Prima dell’annuncio, le azioni di Prada Hong Kong hanno registrato un aumento di quasi il 5%. Versace torna sotto il controllo italiano dopo oltre sei anni. Patrizio Bertelli, presidente e amministratore delegato di Prada, ha espresso soddisfazione per l’acquisizione, sottolineando l’impegno verso la creatività e il patrimonio culturale di Versace. Bertelli ha dichiarato che l’azienda è pronta a continuare l’eredità del marchio con determinazione e pazienza. Andrea Guerra, amministratore delegato di Prada, ha aggiunto che questa acquisizione rappresenta un ulteriore passo nel percorso evolutivo del Gruppo e offre una nuova dimensione. La forza del gruppo dovrebbe supportare Versace nel realizzare il suo potenziale.

Inoltre, Prada ha già sottoscritto un finanziamento di 1,5 miliardi di euro per sostenere l’operazione, con Citigroup e Goldman Sachs come advisor finanziari e Bnp Paribas e Intesa come banche sottoscrittrici. Versace, fondata nel 1978 a Milano, è un emblema del lusso italiano e torna in mani italiane dopo la sua acquisizione da parte di Capri Holdings nel 2018 per 2,1 miliardi di dollari. Tuttavia, la scarsa performance di Versace ha spinto Capri a considerare la vendita. Nonostante incertezze dovute ai dazi e alle fluttuazioni del mercato, l’accordo è stato concluso.