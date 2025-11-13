15.3 C
PPE e Destre: il nuovo equilibrio della politica europea

PPE e Destre: il nuovo equilibrio della politica europea

Il Parlamento europeo ha preso posizione su due proposte legislative cruciali per la competitività e la sostenibilità del continente: la modifica della legge sul clima e la semplificazione delle direttive sulla rendicontazione di sostenibilità e la due diligence per le imprese. Questo sviluppo mette in evidenza il ruolo centrale del Partito Popolare Europeo (PPE), capace di allearsi con diverse fazioni politiche per influenzare le decisioni.

I risultati delle votazioni sono simili: la modifica della legge sul clima è stata approvata con 379 voti favorevoli, mentre il pacchetto di semplificazione ha ricevuto 382 sì. Tuttavia, i gruppi che si sono schierati attorno al PPE variano. Da un lato, la coalizione con socialisti e liberali, dall’altro, i partiti di estrema destra. In tema di cambiamento climatico, il Parlamento ha confermato l’obiettivo di riduzione delle emissioni del 90% entro il 2040. D’altra parte, sui nuovi obblighi per le imprese, il PPE ha cercato di esentare ulteriori aziende dai vincoli ambientali e sociali.

Le contraddizioni sono palpabili nei commenti dei Verdi, preoccupati per il ritiro delle politiche ambientali più ambiziose. Il PPE, attualmente il gruppo più numeroso, conta 188 eurodeputati e guida insieme alla presidenza della Commissione e del Parlamento, influenzando le scelte politiche.

La strategia del PPE è emersa chiaramente. Dopo aver fatto un tentativo di ridurre ulteriormente l’obiettivo di riduzione delle emissioni, il partito ha affrontato difficoltà interne. I compromessi proposti ai progressisti sono stati vantaggiosi ma dietro l’alleanza con la destra si cela un potere che potrebbe condizionare ulteriormente le legislazioni.

