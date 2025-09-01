PPA Origination Manager – Londra

Sede: Londra o Milano | Hybrid
Emeren Group Ltd
Sei un pensatore strategico con esperienza nel settore energetico, nella negoziazione di contratti e nella finanza di progetti rinnovabili? Abbiamo un’opportunità entusiasmante per un talentuoso Head/Senior PPA.
Requisiti:
- Esperienza nei mercati energetici
- Competenze nella negoziazione di contratti
- Conoscenza della finanza per progetti rinnovabili
- Capacità di lavorare in un ambiente ibrido
Benefit:
- Salario competitivo
- Opzioni di lavoro flessibili
- Opportunità di crescita professionale
- Ambiente di lavoro dinamico
Unisciti a noi e porta la tua carriera al livello successivo! Invia la tua candidatura oggi stesso.
