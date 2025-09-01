PPA Origination Manager – Londra

PPA Origination Manager – EuropaSede: Londra o Milano | HybridEmeren Group Ltd

Sei un pensatore strategico con esperienza nel settore energetico, nella negoziazione di contratti e nella finanza di progetti rinnovabili? Abbiamo un’opportunità entusiasmante per un talentuoso Head/Senior PPA.

Requisiti:

Esperienza nei mercati energetici

Competenze nella negoziazione di contratti

Conoscenza della finanza per progetti rinnovabili

Capacità di lavorare in un ambiente ibrido

Benefit:

Salario competitivo

Opzioni di lavoro flessibili

Opportunità di crescita professionale

Ambiente di lavoro dinamico

Unisciti a noi e porta la tua carriera al livello successivo! Invia la tua candidatura oggi stesso.