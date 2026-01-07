Pozzuolo Martesana, scuole chiuse per freddo

Gli studenti di Pozzuolo Martesana hanno avuto una piccola estensione delle vacanze a causa delle temperature troppo fredde nelle aule. Questo problema si verifica spesso dopo il periodo di non funzionamento degli impianti termici durante le vacanze natalizie, quando la ripresa delle lezioni porta a una lenta ripartenza degli impianti di riscaldamento, facendo scendere la temperatura all’interno dei plessi scolastici sotto la soglia di tollerabilità.

A Pozzuolo Martesana, la dirigente scolastica ha emanato una circolare in cui si evidenziava l’impossibilità di mantenere i ragazzi all’interno delle strutture a causa del freddo. La circolare spiegava che, a causa della mancata accensione dell’impianto di riscaldamento, le temperature rilevate all’interno dei locali del plesso di scuola dell’infanzia Gianni Rodari e del plesso della scuola primaria A. Manzoni di Pozzuolo Martesana non risultavano idonee a garantire lo svolgimento delle attività didattiche in condizioni di sicurezza e benessere per alunni e personale.

I due plessi sono stati chiusi fino a nuova comunicazione, in attesa del ripristino delle condizioni termiche adeguate. I tecnici comunali si sono subito messi al lavoro per la soluzione dei problemi e hanno già risolto il malfunzionamento della caldaia all’infanzia, mentre alla primaria il problema era in via di soluzione. Si prevede una ripresa regolare delle attività didattiche già da giovedì 8 gennaio.