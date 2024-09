Pozzolo e lo Sparo di Capodanno: Accordo Economico Concluso, Campana Ritira la Querela contro il Deputato FdI

Nel caso dello sparo di Capodanno avvenuto a Rosazza, in provincia di Biella, è stata recentemente raggiunta una svolta significativa. Luca Campana, un operaio di 42 anni che era rimasto ferito a una gamba, ha ritirato la querela contro Emanuele Pozzolo, deputato di Fratelli d’Italia, che aveva accidentalmente sparato. Questo accordo è stato possibile grazie a una mediazione tra le parti, che ha portato al riconoscimento di un risarcimento per il danno subito da Campana. L’avvocato di Campana, Marco Romanello, ha confermato che le due parti sono soddisfatte del risultato e che il lavoro per arrivare a questo accordo era iniziato già da tempo.

L’accordo economico ha anche permesso di evitare il processo per lesioni contro Pozzolo, che era in programma per il prossimo 8 ottobre. Con il ritiro della querela, il deputato non dovrà affrontare le accuse di lesioni, che erano le più gravi nel contesto della vicenda. Rimangono comunque aperte le contestazioni di reati minori nei suoi confronti, come il porto illegale di un’arma classificata da collezione e l’uso di munizioni non idonee.

Lo sparo, che ha portato a questi sviluppi legali, si è verificato durante i festeggiamenti di Capodanno quando Pozzolo ha estratto una pistola per mostrarla agli invitati. Si è trattato di un colpo partito accidentalmente da un’arma che, secondo le regole, non avrebbe dovuto essere portata fuori di casa. Le indagini e le testimonianze hanno mostrato opinioni contrastanti riguardo a chi fosse effettivamente in possesso della pistola al momento dello sparo. Campana e altri testimoni hanno indicato Pozzolo come il responsabile, sebbene il deputato abbia sempre negato tale accusa, attribuendo la responsabilità a un suo ex capo scorta.

In sintesi, la risoluzione di questo caso sottolinea come, attraverso un accordo privato, le due parti siano riuscite a evitare ulteriori conflitti legali, lasciando al deputato solo alcune accuse minori.