Powers Bank 10000mA, Caricatore Alimentato da Cuoio 22,50 W Cellulare Ricetrasmittente Portuale con Ingressi USS-C e Uscite con Android e iOS 2024_compatibile

79,99€ - 19,99€

(as of Aug 07, 2024 12:35:41 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione prodotto

1 Ricarica Rapida 2 Ricaricare Rapida 3 Ricarica Rapida Tester

1 3 Uscite & 2 Ingress 2 10000mAh

LED Display

Protezione Della Sicurezza

Prodotti e Servizi

Sempre e Ovunque

Pile ‏ : ‎ 1 Polimero di litio pile necessarie. (incluse)

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 14,3 x 7 x 1,8 cm; 240 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 1 marzo 2024

Produttore ‏ : ‎ Shenzhen Guangxun Lishen Technology Co.,Ltd.DongguanTangxia Branch

ASIN ‏ : ‎ B0CWSW8G26

Numero modello articolo ‏ : ‎ DY-201

⚡【22.5 W Power Bank Ricarica Rapida Multiporta】 Combinazione delle più avanzate tecnologie di ricarica veloce PD3.0 & QC4.0, questo powerbank può ricaricare in modo incredibilmente veloce il vostro nuovo iPhone dallo 0 al 60% in 30 minuti, fornendo una ricarica 3 volte più veloce dei caricabatterie 2.1A originali. Batteria esterna con 3 ingressi possibile di caricare 3 dispositivi contemponeramente.

🔋【10000mAh Caricatore Portatile Cellulare】 Il power bank da 10000mAh di grande capacità può caricare il tuo iPhone 8 3.8 volte, iPhone 12 2.5 volte, iPhone 15 2.1 volte. Scivolare facilmente nelle tasche, borse o borsette, una capacità della batteria sufficiente può soddisfare il tuo breve viaggio, viaggio di lavoro, campeggio, alpinismo, soddisfare le emergenze e altre esigenze.

✨【Ingresso & Uscita USB C della Versione 2024】 Diversamente dalla maggior parte dei caricabatterie portatile con un solo ingresso USB C, Coucur USB C batteria esterna ha una porta di ingresso & uscita USB-C per adattarsi perfettamente ai tuoi nuovi iPhone, iPad e tutti i dispositivi USB-C in arrivo.

🔢【Display a LED Intelligente e Preciso】 Con il design dello schermo a LED, puoi conoscere l’esatta carica della batteria. La potenza rimanente è chiara a colpo d’occhio e la gestione dell’alimentazione è più conveniente. Utilizza materiali di alta qualità, standard di progettazione ad alta precisione e rigorosi test di sicurezza per garantire l’alta qualità del power bank e la sicurezza della ricarica.

💖【Cosa ottieni】 Caricabatterie portatile da 10000mAh, cavo USB C, manuale utente. Se avete domande, vi preghiamo di contattarci, vi risponderemo entro 24 ore! Darvi una soluzione soddisfacente!