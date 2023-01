POWEROWL – Batterie Ricaricabili AAA, 1000mAh Pre-Carica Ni-MH Bassa autoscarica Pile Ricaricabili AAA Ministilo 1,2V 1200 Cicli (16 Pezzi)

Dal marchio

Batterie Ricaricabili

Potenza elevata e di lunga durata

Batterie Ricaricabili AA

Batterie Ricaricabili AAA

POWEROWL Caricabatterie

Batteria e Caricabatterie Set

Più Serie

Più Scelta Per Te

La Batteria Del Portatile

🔋Pile Ricaricabili AAA Capacità elevata: batterie ricaricabili AAA Ni-MH da 1000 mAh 1.2 V

🔋Lunga durata: Le batterie AAA ricaricabili possono essere ricaricate oltre 1200 volte e mantenere il 70% di potenza dopo averle utilizzate per 3 anni

🔋Rispettoso dell’ambiente: La batteria ricaricabile aaa non contiene Hg / Cd / Pb, riciclata e rispettosa dell’ambiente

🔋Ampia applicazione: Le batterie AAA Powerowl sono ampiamente utilizzate in dispositivi domestici come telecomandi, fotocamere digitali, giocattoli elettronici, giochi portatili, radio, torce elettriche, allarmi, spazzolini da denti, rasoi e altri dispositivi che richiedono una batteria AAA

🔋Sicura: Per motivi di sicurezza le pile aaa non sono cariche completamente all’arrivo, vi prego di caricarle al 20% la prima volta che le utilizzate. Dopo 3-5 volte di ricarica completa le batterie raggiungeranno le prestazioni migliori