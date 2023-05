PowerBear Cavo HDMI 4K 2 m | Alta velocità, nylon intrecciato e connettori dorati, 4K a 60 Hz, Ultra HD, 2K, 1080P, ARC e CL3 | per laptop, monitor, PS5, PS4, Xbox One, Fire TV e altro ancora

Dal marchio

At Powerbear, we aim to deliver top-notch products and outstanding customer support to our clients. Our goal is to enable our customers to enjoy optimal audio and visual experiences through the provision of dependable, resilient, and high-performance radio and HDMI cables. Whatever audiovisual configuration you have, we can optimize your space.

Cavo HDMI 4K PowerBear

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 16.3 x 16.2 x 1.9 cm; 130 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 9 novembre 2020

Produttore ‏ : ‎ PowerBear

ASIN ‏ : ‎ B07YGVFCGM

Numero modello articolo ‏ : ‎ 2 m-4K-1 paquet

Cavo HDMI di Qualità Premium: Questo cavo HDMI ha un filo di rame da 30WG, tripla schermatura a stagno in un doppio intreccio di nylon premium con connettori placcati in oro resistenti alla corrosione per un’immagine e un suono di alto livello garantiti.

Piena Compatibilità: Il cavo HDMI 4K ad altissima velocità supporta il trasferimento a 18Gbps ed è retrocompatibile con le versioni precedenti del cavo HDMI (1.3/1.4/2.0/2.0a) NON per 8K.

Cavo HDMI Universale: Funziona con tutti i dispositivi HDMI. Compatibile con lettori Blu-ray, Fire TV, Apple TV, PS5, PS4, XBox One, Nintendo Switch, computer, laptop, monitor, proiettori e altro ancora. Un cavo HDMI essenziale per tutti i dispositivi di casa e ufficio.

2 m 1 Confezione: Un cavo HDMI di spessore 6 mm (0,24 pollici)

8,99 €