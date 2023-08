Power Hits Estate 2023, vince 'Italodisco' di The Kolors

È “Italodisco” di The Kolors il brano vincitore di “RTL 102.5 Power Hits Estate 2023” di Rtl 102.5. La prima radiovisione d’Italia ha incoronato il brano che per ben dieci settimane è stato in testa alla classifica dei brani più ascoltati e votati. Oltre al premio Rtl 102.5 Power Hits Estate 2023, durante la serata sono stati assegnati anche altri riconoscimenti, direttamente dalle associazioni Fimi, Pmi e Siae: Premio Rtl 102.5 Power Hits Estate 2023 – Fimi, al singolo italiano più venduto nel periodo dal 16 giugno al 24 agosto scorsi secondo i dati Gfk – a The Kolors per “Italodisco”; Premio Rtl 102.5 Power Hits Estate 2023 – Pmi, al singolo indipendente più trasmesso dalle radio nel periodo dal 19 giugno al 25 agosto scorsi – a Peggy Gou per “(It Goes Like) Nanana”; Premio Rtl 102.5 Power Hits Estate 2023 – Siae, al brano più eseguito in tutti gli eventi musicali in Italia, dal 19 giugno al 25 agosto scorsi – ad Annalisa per “Mon Amour”; Premio Rtl 102.5 Power Hits Top Album 2023, all’album più venduto nel periodo 26 agosto 2022 al 24 agosto 2023 (dati Gfk) – a Lazza per “Sirio”.

Quest’anno, Rtl 102.5 ha deciso di assegnare cinque “Rtl 102.5 Power Hits Platino”, per rendere omaggio a dei pilastri della musica italiana, veri e propri simboli che con la loro musica hanno scandito non solo l’estate ma anche molte altre stagioni della vita degli ascoltatori. Questi grandi nomi hanno saputo regalare canzoni che sono diventate intramontabili nel tempo, veri e propri capolavori che ancora oggi risuonano nei palinsesti radiofonici. I riconoscimenti sono andati a Biagio Antonacci, Laura Pausini, Max Pezzali, Negramaro e ai Pooh.

L’evento di ieri è stato seguitissimo in diretta tra tv, radio e streaming.

Gli ascolti televisivi del Power Hits Estate 2023 hanno fatto segnare uno share del 5,5 % e 769 mila spettatori.

Il Power Hit Estate di RTL 102.5 è andato in diretta in radiovisione su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), sulla piattaforma RTL 102.5 Play, su Sky Uno, NOW e in chiaro su TV8.

In aumento anche la fruizione in streaming del Power Hit Estate con + 11% rispetto all’edizione scorsa.