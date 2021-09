Power Hits Estate 2021 ieri sera ha decretato, in diretta dall’Arena di Verona e in video su Tv8, il tormentone dell’estate 2021. Un dato ottenuto tramite una media ponderata fornita dall’airplay di EarOne (ovvero i passaggi radio) ed il voto degli ascoltatori, che hanno potuto esprimere la propria preferenza sul sito ufficiale di Rtl 102.5.

A trionfare è stato (a sorpresa, diciamolo) Ma Stasera di Marco Mengoni. Un gran bel pezzo, ma è davvero quello il tormentone di questa estate? Considerando che sul palco si sono esibiti il trio composto da Fedez, Achille Lauro ed Orietta Berti in Mille; Blanco con Mi Fai Impazzire, Fred De Palma con Anitta e la coppia consolidata composta da Ana Mena e Rocco Hunt, direi di no.

Da non sottovalutare anche il successo di Takagi e Ketra con Giusy Ferreri, il Pistolero di Elettra Lamborghini, la Makumba di Carl Brave e Nomi ed ovviamente il Movimento Lento della coppia Annalisa e Federico Rossi. Per non parlare di Baby K, Madame, Sangiovanni…

Qual è stato il vostro tormentone dell’estate 2021?

Power Hits Estate 2021, la lista dei performer

Achille Lauro, Ana Mena, Anitta, Alessandra Amoroso, Alvaro Soler, Annalisa, Blanco, Bob Sinclar, Boomdabash & Baby K, Caparezza, Carl Brave, Carmen Consoli, Colapesce E Dimartino, Cristiano Malgioglio, Dotan, Elettra Lamborghini, Federico Rossi, Francesca Michielin, Fred De Palma, Emma, Evry, Fabio Rovazzi, Fedez, Giusy Ferreri, Gianni Morandi, Goodboys, Irama, Jake La Furia, J-Ax, Kungs, La Rappresentante Di Lista, Loredana Bertè, Madame, Mahmood, Marco Mengoni, Michele Bravi, Molly Hammer, Noemi, Rocco Hunt, Orietta Berti, Ornella Vanoni, Samuel, Sangiovanni, Sfera Ebbasta, Sophie And The Giants, Sottotono, Takagi & Ketra, Tecla Feat. Alfa E The Kolors.