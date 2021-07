Power Hits Estate 2021: i cantanti e gli ospiti dell’evento dell’estate, in programma all’Arena di Verona il 31 agosto.

Dopo qualche settimana di attesa, sono state finalmente sciolte le riserve. Svelati i cantanti di Power Hits Estate 2021, l’evento firmato Rtl 102.5 che decreterà quale sarà stato il tormentone dell’estate in corso. Lo show, totalmente Covid free, andrà in scena il 31 agosto all’Arena di Verona. Dal 30 luglio è disponibile in cd e download la compilation ufficiale, per poter imparare a memoria tutti i successi di questa edizione.

Power Hits Estate 2021: la compilation

Come ogni estate, anche stavolta Power Hits di Rtl 102.5 diventa un attesissima compilation. Distribuita da Sony, è composta da 3 CD e ben 68 tormentoni di questa calda estate 2021, tutti i successi italiani e internazionali che hanno conquistato le nostre radio.

Achille Lauro

Non solo la versione disco. Presto sarà pubblicata anche quella in vinile Limited Edition, dedicata ai veri appassionati. Al suo interno ci saranno14 brani tra quelli cantanti dal cast di un evento unico e indimenticabile.

Power Hits Estate 2021: cantanti, ospiti, presentatori

L’appuntamento è per il 31 agosto all’Arena di Verona. La diretta sarà disponibile in radiovisione su Rtl 102.5, Radio Zeta, Sky e Tv8, ma anche su Rtl 102.5 Play e Now in streaming. Conduttori della prima parte Angelo Baiguini e Massimo Giletti, della seconda Fabrizio Ferrari, Matteo Campese e Paola Di Benedetto.

Questo il cast completo degli oltre cinquanta artisti che si alterneranno sul palco nella serata più calda dell’estate:

– Achille Lauro

– Ana Mena

– Anitta

– Alessandra Amoroso

– Alvaro Soler

– Annalisa

– Blanco

– Bob Sinclar

– Boomdabash e Baby K

– Caparezza

– Carl Brave

– Carmen Consoli

– Colapesce e Dimartino

– Cristiano Malgioglio

– Dotan

– Elettra Lamborghini

– Federico Rossi

– Francesca Michielin

– Fred De Palma

– Emma

– Evry

– Fabio Rovazzi

– Fedez

– Fabio Rovazzi

– Giusy Ferreri

– Gianni Morandi

– Goodboys

– Irama

– Jake La Furia

– J-Ax

– Kungs

– La Rappresentante di Lista

– Loredana Bertè

– Madame

– Mahmood

– Marco Mengoni

– Molly Hammer

– Noemi

– Rocco Hunt

– Orietta Berti

– Ornella Vanoni

– Samuel

– Sangiovanni

– Sfera Ebbasta

– Sophie and the Giants

– Sottotono

– Takagi e Ketra

– Tecla feat. Alfa

– The Kolors

I biglietti per Power Hits Estate 2021 sono disponibili nei punti vendita autorizzati. Per poter partecipare all’evento sarà obbligatorio il Green Pass, oltre al mantenimento di tutte le norme di sicurezza anti-Covid. Di seguito il video di Ma stasera: