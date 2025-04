Power Bank Ultra Sottile 22.5W QC 4.5A 13800mAh PD3.0 USB C – Caricatore Portatile Ricarica Rapida Compatibile con iPhone 16/15/14/13/12/11 e Huawei

15,99€ - 11,99€

(as of Apr 24, 2025 03:10:41 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione prodotto

13800mAh 22.5W QC&20W PD Power Bank



1 Ricarica per iPhone

2 Ricarica per Samsung

3 Ingresso Ricarica USB C



1 Ricarica Rapida

2 Protezione Intelligente

Posso utilizzare il mio telefono cellulare? Quali modelli di cellulare possono utilizzarlo?

Compatibile con iPhone (iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/15 Series/14 Series/13/12/11/X/8/7etc),



Samsung Galaxy (S23/S22/S20etc), iPad, Huawei, Google Pixel, LG e altri modelli di cellulari con USB.

Perché la mia Power Bank fornisce meno carica del previsto?

Di solito, a causa della conversione dell’energia e delle perdite nei circuiti della batteria esterna, è possibile fornire il 60%-70% di energia ad altri dispositivi.

Come faccio a contare il numero di cariche del mio iPhone 16?

Formula standard del settore: (capacità nominale × 65%) ÷ capacità della batteria del dispositivo ≈ numero di cariche.



Ad esempio, (13.800 mAh del Power Bank × 0,65) ÷ 3561 mAh della batteria dell’iPhone 16 ≈ 2,5 cariche.

Per quanto tempo può essere caricato completamente?

Il nostro Power Bank può essere caricato completamente in meno di 3 ore con un caricatore PD da 20W (non incluso).

Pile ‏ : ‎ 1 Polimero di litio pile necessarie. (incluse)

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 14,5 x 6,8 x 1,65 cm; 270 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 29 settembre 2024

Produttore ‏ : ‎ Shenzhen Tingjie Trading Co., Ltd

ASIN ‏ : ‎ B0DCZ4D9H3

Numero modello articolo ‏ : ‎ TJ-2401

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

【Ricarica Veloce 13800mAh Power Bank】Ultra Sottile & Leggero & Compatto PowerBank, Il caricatore portatile ha uno spessore di soli 16mm e pesa solo 223g,(circa lo stesso peso del tuo cellulare medio) scivolare facilmente nelle tasche, borse o borsette; il design minimalista ed elegante offre un’ottima presa; ottimo da usare per tutte le età e per tutti i generi. ma potenti per una fuga di un intero weekend.

【20W PD3.0 Type-C Ingresso e Uscita】La batteria esterna è dotata di una porta bidirezionale Type-C compatibile con il protocollo di ricarica rapida 20W PD3.0, incredibilmente veloce alimentano il tuo nuovo iPhone 14 Pro da 0 a 62% in 30 minut, adattarsi perfettamente ai vostri nuovi iPhone, Huawei e tutti i prossimi dispositivi USB-C.

【Ricarica Super Veloce QC 4,5A 22.5W】La power bank porta due uscite USB QC 5V/4.5A max 22.5W, perfettamente conforme al protocollo di ricarica superveloce Huawei SCP, in grado di fornire la carica più veloce possibile per qualsiasi dispositivo. Oltre a capacità di 13.800 mAh può caricare l’iPhone 16 Pro 2,6 volte, Galaxy S23 2,3 volte, iPhone 8 4,5 volte, Consenti di viaggiare senza preoccuparti che il telefono si esaurisca.

【Carica 3 dispositivi in una volta】Powerbank alimenta 3 dispositivi insieme tramite la porta PD USB C(max20W) e 2 uscite USB QC(max22.5W),Identifica il dispositivo connesso e ottimizza la sua velocità di caricamento, offrendola nel modo più rapido e sicuro possibile. Il caricabatterie portatile che è perfetto per la condivisione con familiari e amici! I display LED intelligenti sono fantastici e abbastanza precisi per visualizza lo stato della batteria rimanente e il simbolo di ricarica rapida.

【Powerbank 20W Ingresso Veloce】La caricatore portatile con ingressi Type C, di cui la porta Type -C che supporta 20W di ingresso veloce, è possibile carica completa in appena 2 ore e 56 minuti quando si utilizza il caricabatterie da 20W per caricare la batteria, rispetto ad altre batterie PD esterne a carica non rapida, risparmia più della metà del tempo, per risparmiare tempo prezioso.

【Ricarica Più Sicura per Caricatore Portatile】Il caricabatterie portatile 13800mAh è conforme alla sicurezza del volo aereo, può essere trasportato a bordo. Power bank adotta un batterie ai polimeri di litio e intelligente chip di alta qualità, monitora l’uscita corrente e la temperatura in tempo reale per sovracorrente e cortocircuito, Evita il rischio di surriscaldamento e danni alla batteria dai tuoi dispositivi. garantendo la sicurezza dei dispositivi e prolungando la durata della batteria.

【Cosa Ottieni】1 x 13800mAh Power bank,1 x cavo USB C ,1 x manuale utente, 1 x CPE Bag, servizio clienti amichevole 24 ore su 24, garanzia di rimborso di 35 giorni, garanzia e supporto tecnico a vita. Il più attivo team di assistenza post-vendita e il più forte team tecnico al vostro servizio.