Power Bank INIU 10000mAh 22.5W – Mini Caricatore Portatile Ricarica Rapida per iPhone, iPad, Samsung e Altri Dispositivi

INIU – Il Professionista della Ricarica Veloce SICURA: Prova la ricarica più sicura con oltre 38 milioni di utenti globali. In INIU, utilizziamo solo materiali di altissima qualità, quindi abbiamo la sicurezza di fornire una garanzia di 3 anni leader del settore.

Dimensioni Tascabili: Racchiude diversi giorni di energia in un corpo 23% più piccolo, 38% più leggero e 17% più sottile del suo genere. Quindi si può inferirlo facilmente in qualsiasi tasca senza aggiungere volume.

Ricarica Veloce 22.5W: Supporta tutti i principali protocolli di ricarica rapida per assicurare che tutti i dispositivi possano essere completamente caricati nel più breve tempo possibile.

Carica Tutti i Dispositivi: A differenza della maggior parte dei caricabatterie sul mercato che non sono in grado di caricare dispositivi più piccoli come AirPods, smart watch/smart band, auricolari/casse Bluetooth, ecc., INIU PD10000 funziona con tutti i dispositivi, indipendentemente dalle loro dimensioni. Ciò che è ancora più comodo è che non è necessario attivare una modalità di ricarica speciale per loro, basta inserire e andare.

Pratico Portatelefono Integrato: Basta spingerlo verso l’esterno per sorreggere il telefono durante la ricarica. Consente di guardare i programmi preferiti, utilizzare FaceTime o FaceID, tutto a mani libere.