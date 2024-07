Power Bank con display LED ad un PREZZO RIDICOLO con la nuova offerta Amazon

Approfittando di questa nuova offerta Amazon, potete fare vostra questa Power Bank compatibile con smartphone, smartwatch e tantissimi altri dispositivi ad un prezzo davvero bassissimo.

VAI SUBITO ALLA PAGINA DELL’OFFERTA SU AMAZON Protagonista dell’offerta è la EAFU Power Bank, un dispositivo la cui batteria da 10.000mAh permette di ricaricare numerose volte i vostri dispositivi, con tanto di supporto alla ricarica rapida. Grazie alla presenza di un display LED nell’angolo, è possibile tenere sempre sotto controllo la percentuale di carica della batteria, così da sapere perfettamente quando è arrivato il momento di ricaricare il dispositivo.

All’interno della confezione non troviamo solo la compatta e leggera Power Bank, ma anche un cavo USB-C per la ricarica e un comodo sacchetto in tessuto dove riporre il dispositivo quando non è in uso, così da evitare che si rovini.

Oltre allo sconto del 17% che già di per sé fa crollare il prezzo del prodotto, è possibile applicare anche un coupon che lo sconta di un ulteriore 40% e un codice sconto FQN3TDWD che abbassa il costo finale di un altro 15%. In sostanza, potete acquistare questa Power Bank con il 55% di sconto totale.

