Power Bank 20000mAh: Ricarica Rapida per Smartphone e Smartwatch

30,99 € - 9,99€

Scopri il Power Bank 20000mAh PD3.0 QC4.0, il compagno ideale per chi è sempre in movimento. Con una potenza di 22,5W e supporto per ricarica rapida, questo power bank è perfetto per ricaricare smartphone, smartwatch e altri dispositivi in un lampo. La porta USB-C offre ingressi e uscite versatili, mentre il display LCD ti permette di monitorare facilmente il livello della batteria. Grazie alla sua capacità elevata, puoi affrontare anche le giornate più impegnative senza preoccuparti di rimanere senza carica. Resta connesso, ovunque tu sia!